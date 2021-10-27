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Даже самые старые американские бомбардировщики B-1B Lancer способны превратить Черное море в тир, а Балтийский флот потопить в полном составе, уверены авторы американского издания Forbes. Они поясняют, что эти ракетоносцы ВВС не торопятся сбрасывать со счетов.

В случае войны ракетоносцы смогли бы наносить удары по кораблям Черноморского флота, выбивая их как мишени в тире. Балтфлоту хватило бы и 48 противокорабельных ракет LRASM, которые отправят его на дно.

Российский военный эксперт Виктор Баранец не согласился с американскими журналистами. Он заявил, что приведенные в публикации громкие высказывания только демонстрируют, насколько сильно американцы оторвались от реальности.

По словам Баранца, описанный Forbes сценарий возможен только в одном случае. Если ни один из российских кораблей не будет двигаться и атаковать самолеты в ответ, а противоракетные комплексы РФ выйдут из строя. Во всех остальных ситуациях ЗРК С-300, С-400, а через несколько лет – и С-500, уничтожат американские бомбардировщики задолго до того, как они выйдут на ударную позицию.

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  • 25.10.2021
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