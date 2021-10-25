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Традиционная кухня России дает возможность поддерживать иммунитет на должном уровне в осенне-зимний период, сообщили эксперты немецкого издания Focus. Они обратили внимание читателей на рассол квашеной капусты, являющийся практически идеальным для здоровья напитком.

Как рассол, так и сама квашеная капуста насыщают организм необходимым в холода витамином C. Также они позитивно влияют на обмен веществ и имеют высокие антиоксидантные свойства. Наконец, помимо витамина C, в квашеной капусте находится множество другие микроэлементов и минералов, улучшающих защитные функции человеческого организма.

К ним относятся, к примеру, витамин B12, успокаивающий нервную систему и помогающий пережить стресс. Витамин K удерживает на нормальном уровне свертываемость крови, а целый ряд минеральных веществ нормализуют артериальное давление и улучшают работу сердечной мышцы.

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