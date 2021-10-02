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Солдат ВСУ Николаенко, который выполнял свои служебные обязанности на посту, попытался воспрепятствовать своим сослуживцам проникнуть на склад с оружием. Однако сделать этого не сумел – его застрелили на месте, сообщает представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что солдат был убит, так как не пропустил на склад бойцов, желавших завладеть оружием. Сейчас командование размышляет над тем, как скрыть реальные обстоятельства гибели военнослужащего.

По словам Филипоненко, было принято решение выдать происшествие в населенном пункте Рубежное за самоубийство. Сейчас правоохранители Украины проводят расследование, однако его результат скорее всего уже предрешен.

Напомним, что ВСУ редко говорит о небоевых потерях, которые происходят либо под действием алкоголя, либо из-за неострожного обращения с оружием.

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