Журналистка и фем-активистка Настя Красильникова возмутилась из-за рекламы, которую она увидела на билборде в Набережных Челнах.

Как сообщается, на рекламном щите изображена полуобнажённая девушка. Надпись на билборде гласит «Возьми меня в аренду». Таким образом, как стало известно, сотрудники рекламного агентства «КП Реклама» решили продавать места под аренду для наружной рекламы. Данный билборд находится на весьма оживлённом месте и рядом каждый день проезжают сотни автомобилей.

На своей странице в Telegram Красильникова рассказала о рекламе и задалась вопросом, существует ли в России хоть один товар или услуга, которые не пытались продавать с помощью голого женского тела. Также она проставила хэштег #музейсексизма.

Недавно пользователи Сети раскритиковали телеканал ТНТ из-за шутки, прозвучавшей в сериале “Исправление и наказание”. В возмутившем зрителей моменте речь шла об изнасиловании.