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В последнее время Крым стали всё чаще посещать западные делегации, несмотря на то, что полуостров официально не признаётся российским. Также Крым посещают иностранные туристы.

Отмечается, что в октябре на полуостров приедет немецкая делегация из Хайдельберга, а в следующем месяце ожидается визит ещё одной делегации. Речь идёт о визите в рамках проекта «Детская дипломатия». Виктор Триппель, входящий в состав этой делегации, уже бывал в Крыму и пришёл в восторг от Крымского моста. Как он заявил, это восхитительное сооружение, и ранее он такого нигде не видел.

Предприниматель из Бельгии Висент ванн Акелейен заявил, что Крым имеет перспективы, но только в том случае, если он находится в составе РФ. Он отметил, что сейчас здесь можно наблюдать прорывные ситуации, а раньше Крым был «спящей красавицей».

Также в Крыму были делегации из Франции, Италии, Китая, Бразилии. Кроме того, были и простые путешественники.

Ранее мы сообщали, что авторы Sohu высмеяли Украину, которая назвала причину дефицита воды в Крыме. Как было заявлено, это произошло из-за того, что российские военные мыли свои танки крымской водой.

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