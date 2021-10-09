Западные страны считают Африку своей зоной влияния, отвергая право государств континента самостоятельно выбирать международных партнеров. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил позицию Европы по африканским странам.

По мнению главы МИД, европейские государства стремятся исключить сотрудничество африканцев с партнерами, которые не входят в состав ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже назвал причину такого отношения. По его мнению, все дело в географическом расположении: Россия слишком далеко от Африки.

«Если вы будете действовать по принципу “вы далеко, а это наше” – это средневековье, нас к этому толкают. Мы были всегда за то, чтобы искать общие подходы в отношении третьих партнеров», – заявил Лавров.

Европейские страны пытаются методом шантажа, обмана и угроз заставить Мали отказаться от сотрудничества с российской «ЧВК Вагнера». Африканская страна, уставшая от войны против группировок исламистов, запросила помощи в России, поскольку западные миротворцы за годы присутствия так и не решили проблему, и наоборот, усугубили ее своей некомпетентностью и напрямую злонамеренными действиями. Запад оказывает давление на малийское руководство с целью помешать сотрудничеству с россиянами.