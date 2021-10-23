читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Население Крыма точно не голосовало бы за Петра Порошенко и Владимира Зеленского на президентских выборах, поэтому Украина боится возвращения полуострова. При этом она продолжает издеваться над своими гражданами вопросами о его принадлежности, заявил на телеканале «Наш» бывший глава Минтранса страны Евгений Червоненко.

Он также отметил, что как крымчане, так и жители Луганской и Донецкой областей на выборах проголосовали бы за «Оппозиционную партию – За жизнь», которая вполне могла победить на выборах.

Киев, по словам Червоненко, вообще не интересуется ни мнением, ни желаниями людей, которые живут на утраченных Украиной территориях. Он предпочитает действовать с позиции силы, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крым когда-нибудь все равно станет частью Украины. Но даты он называть поостерегся.

Вам может понравиться

19FortyFive: Какой будет война между Турцией и Грецией

Турция и Греция враждуют много лет, поэтому война между ними – это лишь вопрос времени. Причем начаться она может от любого «дуновения политического ветерка». К примеру, Анкара решит отвлечь внимание

Составлен рейтинг ста лучших сериалов XXI века

Корпорация ВВС составила список лучших сериалов XXI века. Рейтинг был опубликован на сайте компании. Рейтинг составлялся на основе мнений 206 критиков и журналистов, а также прочих специалистов из сферы телеиндустрии.
  • Анна
  • 22.10.2021
  • читать 1 минуту

Jyllands-Posten: Зависимость Европы от российского газа очевидна

Датское издание Jyllands-Posten сообщило о неких «доказательствах» энергетического шантажа со стороны России. Авторы публикации заявляют, что именно Кремль и «Газпром» могут стоять за тем газовым кризисом, который разразился в Европе.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 октября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 23 октября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 23 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 23 октября – ясно, до 21 °C |