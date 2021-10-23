Население Крыма точно не голосовало бы за Петра Порошенко и Владимира Зеленского на президентских выборах, поэтому Украина боится возвращения полуострова. При этом она продолжает издеваться над своими гражданами вопросами о его принадлежности, заявил на телеканале «Наш» бывший глава Минтранса страны Евгений Червоненко.

Он также отметил, что как крымчане, так и жители Луганской и Донецкой областей на выборах проголосовали бы за «Оппозиционную партию – За жизнь», которая вполне могла победить на выборах.

Киев, по словам Червоненко, вообще не интересуется ни мнением, ни желаниями людей, которые живут на утраченных Украиной территориях. Он предпочитает действовать с позиции силы, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крым когда-нибудь все равно станет частью Украины. Но даты он называть поостерегся.