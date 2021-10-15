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Глава Национальной Ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи торжественно вручил благодарственное письмо руководителю Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову.

«В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками.

От имени всех избранных представителей нации и от себя лично я сердечно поздравляю вас с вашей храбростью, а также выражаю нашу постоянную поддержку в стремлении к достижению цели. Ваша благородная миссия и ее результаты признаны людьми, которых мы имеем честь представлять в Национальном собрании.

Примите уверения в моем искреннем уважении.

Председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи».

Россиян прославляют за неоценимую помощь в борьбе против заполонивших ЦАР террористических группировок. Благодаря усилиям русских специалистов, которых часто описывают как бойцов «ЧВК Вагнера», центральноафриканские вооруженные силы добились коренного перелома в войне с боевиками, разгромили мощные отряды боевиков, пытавшихся прорваться к столице и освободили страну.

Эта победа останется в истории как пример истинного содружества народов ЦАР и России. Иванов выразил убеждение, что дружба наций будет только крепнуть.

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