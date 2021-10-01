Российский беспилотник «Гром», который пока находится на завершающих стадиях разработки, вполне может стать лидером в линейке российских БПЛА, сообщило вьетнамское издание Soha. Авторы публикации, эксклюзивный перевод которой представлен порталом discover24.ru, приводят мнения экспертов об этом уникальном изобретении конструкторов РФ.

Беспилотник с размахом крыльев 10 метров имеет в длину около 14 м. Он способен подниматься на высоту до 12 километров и преодолевать расстояния в 700 километров без необходимости в дозаправке. Кроме того, «Гром» может нести две тонны полезной нагрузки. В том числе, и высокоточные бомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Впрочем, основные преимущества беспилотника кроются совсем не в технических характеристиках, хотя они тоже впечатляют. Авторы отмечают, что «Гром» фактически представляет собой воздушный диспетчерский центр. Он может взаимодействовать с истребителями Су-57 и Су-35. Кроме того, технологии искусственного интеллекта позволяют ему осуществлять управление сразу десятью компактными БПЛА, применяемыми как для разведывательных, так и для ударных целей.

Так, эскадрилья дронов, действующая совершенно автономно, сможет атаковать вражескую бронетехнику или живую силу либо справляться с выполнением длительных разведывательных миссий.

Вооружение «Грома» тоже впечатляет. Разработчики приложили все усилия, чтобы обеспечить совместимость дрона с различными видами ракет и бомб. Поэтому помимо вышеупомянутых КАБ-250 и КАБ-500, он может нести на борту ракеты X-38, способные на расстоянии до 70 километров сметать с лица земли танки и бронетранспортеры, бетонные бункеры и земляные укрепления. Кроме того, эта ракета может атаковать системы ПВО противника.

Ракеты X-38 оснащены тепловизионной камерой и полуавтоматической лазерной системой наведения. Это обеспечивает точное поражение цели в любое время суток.

Стоит упомянуть еще и наличие системы радиоподавления, которая способна глушить и «ослеплять» системы противовоздушной обороны противника, защищая от них свою эскадрилью.

Наконец, преимуществом «Грома» является использование в его производстве стелс-технологий. Корпус БПЛА выполнен из радиопоглощающих материалов, поэтому дрон сложно обнаружить современными радарами.