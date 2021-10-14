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Обида Франции заставляет ее развивать идею развития вооруженных сил Евросоюза, но ЕС не должен создавать подобные формирования, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит издание El Mundo.

Авторы публикации напомнили, что после создания Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией военно-политического блока AUKUS Франция оказалась в весьма неудобном положении. Канберра расторгла с ней контракт на строительство подводных лодок, причем Париж понес не только финансовые, но и репутационные потери, поэтому его возмущениям не было предела.

Столтенберг заявил, что понимает обиды Франции, однако сейчас Европа должна продолжать прикладывать усилия, чтобы помогать НАТО обеспечивать защиту всех стран-участниц. Создание оборонных союзов на ее территории только внесет сумятицу в Североатлантический альянс и может привести к его разрушению.

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