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Специалисты по недвижимости сообщили, сколько сейчас стоит жильё на первичном и вторичном рынках в крупных городах.

Как отмечается, в 2021 году жильё заметно подорожало. С января стоимость квартир выросла на 23%. Повышение стоимость недвижимости за год и вовсе составило 31%.

Причина для этого несколько. Так, за счёт льготной ипотеки появился высокий спрос на жильё. Ещё одним фактором стало увеличение строительной себестоимости из-за того, что цены на строительные материалы выросли. Кроме того, эксперты отметили распространение эскроу-счетов и стагнацию объёма нового предложения.

Вторичное жильё также дорожает, хоть и медленнее. Цены на вторичное жильё выросли на 7% с начала года, за год – на 15%.

В среднем, самое доступное жильё сейчас обойдётся в 0,5-0,7 миллиона рублей, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где самые недорогие квартиры стоят около 2-2,5 миллиона рублей. Самое дешевое жильё сейчас в Челябинске. Так, новая квартира в среднем обойдётся в 58 499 рублей за квадратный метр. Вторичное жильё обойдётся в 46 159 рублей за квадратный метр.

Недавно юрист рассказал о новых правилах при покупке квартиры. Как было заявлено, теперь проводить сделки с недвижимостью можно у нотариуса.

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  • 22.10.2021
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