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Несмотря на то, что России не нужна война с Украиной, она все же может начаться. Но поводом для нее станет именно агрессия Киева, уверены политические обозреватели портала «Украина.ру».

Все дело в том, что Украина уже «попробовала крови» бывших соотечественников, чем сняла своеобразное табу на их уничтожение. Поэтому она вполне может попытаться ради удовлетворения собственных амбиций напасть на Крым или Донбасс. Кроме того, Киев регулярно повторяет мантру о том, что восьмой год воюет с Россией. Этим он давно убедил сам себя, что также снимает какие-либо ограничения.

Наконец, Украина надеется на помощь своих хозяев из НАТО, поэтому уверенно заявляет, что может противостоять России в случае вооруженного конфликта. Однако на деле украинская армия вчистую проиграет войну в течение нескольких дней, и Запад вряд ли попытается ей помочь.

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