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В китайском информационном агентстве Sina ряд экспертов порекомендовали местным жителям не приобретать огурцы прямой формы, так как почти 80 процентов из них содержат большое количество гормонов.

Отмечается, что производители применяют гормоны для подкормки овощей. При этом их ценность значительно падает, так как они были выращены на химических удобрениях. В них нередко происходит синтез веществ, способных нанести вред человеческому организму. Поэтому при приобретении огурцов следует внимательно изучить их цвет – он должен неравномерно распределяться по кожуре.

Полезность огурца можно также определить по его размерам. Не следует покупать те, которые имеют концы разной толщины. Это указывает на неравномерное распределение гормонов. Подозрения также должны вызывать слишком прямые овощи, так как их форма, как правило, изогнутая. Свежесть можно проверить по желтому цвету на кончиках – если они не засохли, то значит, были собраны недавно.

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