Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий предположил, что конфликт, который может произойти между наиболее технологичными странами, будет ядерным. Его слова передаёт издание «Лента.ру».

По словам Баклицкого, в этой ситуации даже гиперзвуковые ракеты, которые создают Россия, США и Китай, будут «цветочками». Специалист отметил, что надеется на то, что власти сверхдержав не позволят развиться подобному конфликту, в котором пришлось бы использовать гиперзвук. В ином случае, если столкновение начнётся между Россией или Китаем с США, то вестись он будет уже и на ядерном уровне.

Баклицкий указал, что сейчас гиперзвук весьма дорогое оружие и ещё немало времени оно будет только штучным продуктом, используемым только в случае обострений ситуации. К примеру, его могут задействовать для затопления корабля или атаки на высокозащищённые цели.

В дальнейшем, по его словам, всё будет зависеть от того, сколько денег страны будут закладывать в военные бюджеты. Это будет похоже на соревнование между странами. Несмотря на это, эксперт считает, что развития конфликта до использования гиперзвука люди постараются не допустить.

В США недавно рассказали о разработанной в Китае гиперзвуковой ракете. Как отмечается, она была создана на основе советской ракеты, разрабатываемой в 60-х годах.