Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий предположил, что конфликт, который может произойти между наиболее технологичными странами, будет ядерным. Его слова передаёт издание «Лента.ру».

По словам Баклицкого, в этой ситуации даже гиперзвуковые ракеты, которые создают Россия, США и Китай, будут «цветочками». Специалист отметил, что надеется на то, что власти сверхдержав не позволят развиться подобному конфликту, в котором пришлось бы использовать гиперзвук. В ином случае, если столкновение начнётся между Россией или Китаем с США, то вестись он будет уже и на ядерном уровне.

Баклицкий указал, что сейчас гиперзвук весьма дорогое оружие и ещё немало времени оно будет только штучным продуктом, используемым только в случае обострений ситуации. К примеру, его могут задействовать для затопления корабля или атаки на высокозащищённые цели.

В дальнейшем, по его словам, всё будет зависеть от того, сколько денег страны будут закладывать в военные бюджеты. Это будет похоже на соревнование между странами. Несмотря на это, эксперт считает, что развития конфликта до использования гиперзвука люди постараются не допустить.

В США недавно рассказали о разработанной в Китае гиперзвуковой ракете. Как отмечается, она была создана на основе советской ракеты, разрабатываемой в 60-х годах.

Вам может понравиться

Reuters: Министры обороны НАТО обсудят новую стратегию глобальной защиты от России

Североатлантический альянс разработал новый план глобальной защиты от «нападения России». 21 октября министры обороны стран НАТО намерены обсудить и согласовать этот документ. План предусматривает защиту от кибернетических атак на спутниковые

Клинцевич: Следующий эсминец НАТО в случае нарушения границ России отправится на дно

Россия больше не станет терпеть наглые провокации Соединенных Штатов у своих границ, заявил бывший сенатор СовФеда и военный эксперт Франц Клинцевич. Он считает, что американские эсминцы, пытающиеся прорвать границу территориальных

Popular Mechanics: Россия догонит США с помощью “Авангардов”, “Цирконов” и “Бореев” с “Ясенями”

Военный эксперт американского издания Popular Mechanics Кайл Мизоками сообщает, что по военной мощи Соединенные Штаты все еще находятся «впереди планеты всей» и превосходят Россию и Китай вместе взятых. Однако тенденция
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 21 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 октября – ясно, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 октября – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 21 октября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 21 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир: погода, 21 октября – переменная облачность, до 14 °C |