«Безумная» гиперзвуковая ракета Китая, облетевшая земной шар – это привет из СССР, который разрабатывал нечто подобное еще в 60-х годах прошлого столетия. Китайские конструкторы просто дополнили эту разработку новейшими двигателями, способными значительно повысить скорость, рассказал эксперт издания The National Interest Себастьен Роблин.

Он пояснил, что выход на орбиту и неполный оборот вокруг планеты был необходим Советскому Союзу для нанесения удара по Соединенным Штатам в обход систем раннего оповещения. То есть, Вашингтон просто не успел бы нанести ответный удар.

Китайские разработчики несколько усовершенствовали ракету, в результате чего она получила способность разгоняться до гиперзвуковой скорости. У США в настоящий момент нет средств противодействия таким боезарядам, поэтому перехватить падающую на цель с орбиты ядерную боеголовку они не смогут. Роблин допускает, что сбить сам носитель у американских систем ПРО может и получиться, а вот ядерный боевой модуль успешно поразит цель.