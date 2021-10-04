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В последнее время Украина стала активно покупать у Турции дроны Bayraktar TB2.

На Украине предполагают, что эти дроны помогут захватить ДНР и ЛНР. Но, как считает эксперт Александр Артамонов, беспилотники являются «дорогостоящими игрушками», и оборону самопровозглашённых республик они сломить не смогут.

Эксперт напомнил, что турецкие дроны являются тактическими беспилотниками среднего класса. В их задачи входит разведка и нанесение точечных ударов. Для ракетно-бомбового вооружения у них всего лишь четыре точки подвески.

По словам Артамонова, Bayraktar TB2 легко сбить при помощи реактивных систем залпового огня или самоходных артиллерийских установок. Использовать такие дроны можно для диверсий, так как они позволяют совершать внезапные атаки на важные объекты.

Недавно экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Он заявил, что нужно найти партнёра, который окажет всевозможную помощь и поддержку.

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