Чтобы вернуть контроль над территориями Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, Киеву нужно не только усилить армию, но еще и найти крупного партнера, который будет оказывать ему всевозможную помощь и поддержку. Такой сценарий предложил бывший украинский парламентарий Борислав Береза.

Он пояснил, что именно по этому пути пошел Азербайджан в своем противостоянии с Арменией за Нагорный Карабах. Баку десятилетиями приобретал оружие, модернизировал армию, а также получил верного партнера в виде Турции. Именно поэтому ему удалось сравнительно легко победить в 44-дневной войне.

Киеву, по мнению Березы, не придется готовиться к решающей битве несколько десятилетий. Он одержит победу за счет численности войск, однако армию все же необходимо вооружить и укрепить.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев главными причинами победы назвал экономическую независимость страны и инвестиции в оборонную сферу. Киев в настоящий момент очень далек от этих двух факторов.