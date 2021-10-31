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Игорь Юшков, специалист в области энергетического рынка, считает, что в Евросоюзе даже не заметят, если поставки газа через Украину полностью прекратятся.

Согласно его словам, ФРГ дала обещание украинским властям, что постарается сохранить транзит газа через газотранспортную сеть Украины даже после запуска «Северного потока – 2», однако в действительности в Европе ничего не изменится, если «Газпром» прекратит поставки «голубого» топлива через украинскую систему, переведя все объемы на новый трубопровод. Он добавил, что РФ имеет полное право на это.

Эксперт отметил, что полное прекращение поставок в первую очередь ударит по Киеву. Он напомнил, что российский газ необходим и для внутреннего обеспечения украинцев электроэнергией. В случае очень холодной зимы на территории Украины будут наблюдаться веерные отключения энергии и ухудшение работы сетей.

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