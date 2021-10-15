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Британские тральщики, которые вскоре должен получить Киев, в свое время были грозной силой. Однако сейчас они вряд ли помогут Украине повысить обороноспособность своих ВМС. Это уже древние корабли, которые Лондону жалко выбрасывать на свалку просто так, рассказал капитан I ранга запаса Василий Дандыкин изданию «ПолитРоссия».

Он напомнил, что по плану Киев сначала получит два тральщика, затем начнет развивать свои порты и строить базы для Великобритании, а уж потом – строить новые тральщики, но поменьше.

Про мнению Дандыкина, Британия преследует свои собственные цели, якобы помогая Украине. Во-первых, она избавляется от металлолома в виде действующих, но очень подуставших тральщиков. Во-вторых, получает реальную возможность создавать напряжение в Черноморском регионе. Впрочем, Россия к этому давно готова, уверен эксперт. Имеющееся в ее распоряжении оружие поможет свести любые угрозы к минимуму.

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  • Анна
  • 15.10.2021
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