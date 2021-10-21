Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала о людях, которые могут уйти на пенсию досрочно. Её слова передаёт издание «Прайм».

Сейчас пенсионный возраст составляет 65 для мужчин и 60 лет для женщин. Люди, лишившиеся работы по независящим от них обстоятельствам, могут отправиться на пенсию раньше этого времени.

Но для них есть несколько условий. Так, нужен страховой стаж как минимум 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, также нужно иметь определённое количество пенсионных коэффициентов. Кроме того, важным условием является то, чтобы до пенсионного возраста им оставалось не более двух лет. Человек не может требовать выхода на пенсию – это должен предложить ему сотрудник службы занятости в ситуации, если трудоустроить гражданина не вышло.

Кроме того, граждане, наработавшие большой стаж, могут уйти на пенсию досрочно. В этом случае нужно соответствовать возрасту – не менее 60 лет и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Необходимый стаж составляет 42 года для мужчин, а для женщин – 37 лет.

Согласно заявлению специалиста, также выйти на пенсию раньше могут люди, которым нужно ещё пять лет или менее, чтобы уйти на пенсию по новым правилам.

Уйти на пенсию раньше срока имеют право женщины с как минимум 15 годами страхового стажа и не менее, чем тремя детьми в семье.

Недавно мы сообщали, что некоторые пенсионеры в России могут получить выплату в размере до 60 тысяч рублей. Но эта выплата является единовременной.