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Профессор Гарвардского университета и ведущий психолог Американского института поведенческих исследований и технологий Роберт Эпштейн заявил, что компания Google намеревается «перепрограммировать» человечество.

В интервью изданию «Лента.ру» Эпштейн рассказал, что Google уже давно использует все возможности для влияния на человечество. Он отмечает, что это уже не только поисковый сервис, а гигантская корпорация, имеющая серьёзные ресурсы и различные сервисы.

Кроме того, Google второй по популярности сайт в мире. Всё это даёт ему возможность осуществлять сбор личных данных людей при помощи различных устройств.

Ранее в Сети был опубликован ролик «The Selfish Ledger», где рассказывается, как на основе имеющейся информации о людях можно предугадывать их действия и желания, оказывать на них влияние и подталкивать к принятию иных решений.

Эпштейна считает, что это угрожает демократии и свободе выбора. Он также предполагает, что Google пыталась повлиять на результаты выборов в США в пользу демократов. Он заявил, что подтасовка поисковой выдачи способна повлиять на решение до 63% неопределившихся людей.

Недавно мы сообщали, что компания Google запретит блокировщикам рекламы работать в Chrome. Как было отмечено, реклама приносит доход и самой компании, и веб-сайтам.

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