Браузер Google Chrome будет переведен на специально созданную для разработчиков программного обеспечения платформу Manifest v3. Из-за этого в интернет-обозреватели перестанут работать расширения, блокирующие рекламу, сообщает издание BleepingComputer.

Авторы отмечают, что Google намеревается организовать постепенный переход на более безопасную платформу. Поэтому используемая сейчас Manifest v2 продолжит свое существование. Однако компания не собирается больше выпускать обновления для нее, из-за чего поддержка всеми устройствами со временем станет невозможной.

В Google не скрывают, что главная цель перехода – лишение пользователей браузера возможности блокировать рекламу. Она приносит доходы и самому поисковому гиганту, и веб-сайтам.

Теперь блокировать рекламу смогут только корпоративные пользователи. Для обычных юзеров эта возможность будет недоступной уже в 2022-2023 годах, когда состоится окончательный переход на новую платформу.