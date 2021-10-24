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Украинский политолог Владислав Мулык заявил, что власти Украины сейчас не способны проводить конструктивные переговоры с Россией по вопросу газа. Об этом он заявил на Facebook-странице.

По мнению эксперта, Кремль или «Газпром» даже не собираются проводить переговоры с Зеленским. В итоге, если власти Украины всё же захотят прийти с Россией к договоренности, им придётся просить помощи.

Помочь в этом вопросе, как считает политолог, сможет депутат Верховной рады Виктор Медведчук, который является главой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Мулык отметил, что у Медведчука имеется много опыта аналогичных контактов.

Высказался Мулык и по поводу предложения Зеленского насчёт скидки в размере 50% на транзит российского газа сверх указанных в контракте объёмов. Он считает, что это бесперспективно.

Авторы немецкого издания Der Spiegel недавно заявили, что “Газпром” намеревается этой зимой заморозить Европу. Как было указано, газа из России может и не быть.

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