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Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал способ, по которому можно отличить приложение-фейк от официального. Его слова передаёт радио Sputnik.

Как отмечается, многие покупатели используют приложения для совершения онлайн-покупок вместо того, чтобы воспользоваться сайтом. Данный способ зачастую удобнее, но существует серьёзный недостаток.

Так, покупателя могут обмануть – деньги с него спишут, но товар не пришлют. Вернуть в этой ситуации потраченные средства может быть весьма сложно. По словам специалиста, на сайте есть возможность отследить по договору, кто использует или арендует этот сайт или страницу сайта. В случае обмана можно будет найти «концы» и взыскать ущерб. С приложением такого добиться не удастся.

Эксперт отметил, что единственный способ спасти себя от подобного обмана – это скачивать приложение с официального сайта. Как правило, сайты магазинов всегда дают пользователям возможность скачать приложение. Устанавливать приложения через всплывающую рекламу нельзя, так как с вероятностью в 60% это будет фейк.

Ранее мы сообщали, что мошенники сделали 48 имитаций сайта “Госуслуги”. Эти сайты используются для реализации поддельных QR-кодов или кражи личных данных пользователей.

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