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Специалисты в области кибербезопасности заявили, что после появления указа о введении нерабочих дней из-за распространения COVID-19 увеличилось количество интернет-ресурсов, имитирующих сайт «Госуслуг».

Согласно их словам, за последние несколько дней была зафиксирована регистрация 48 доменов, похожих на государственный портал. При этом злоумышленники начали соответствующую деятельность еще до официального введения «каникул». Причиной этому является увеличение спроса на липовые справки, якобы подтверждающие наличие прививки от коронавируса.

Мошенники используют данные сайты для реализации поддельных QR-кодов или кражи личных данных пользователей. Иногда подобные порталы помогают им заражать девайсы людей. При этом Минцифры постоянно следят за регистрацией таких ресурсов. Каждый месяц блокировке подвергаются от 100 до 200 веб-площадок.

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