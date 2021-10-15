Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Центра исследований проблемной государственности Вячеслав Сальников оценил статью зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и отметил, что экс-президент России сказал «А», но почему-то не стал говорить «Б».

По словам эксперта, Медведев очень обстоятельно аргументировал, почему Москве не стоит сейчас входить в какие-либо контакты с Украиной. Он упомянул слабость и несамостоятельность нынешних властителей Киева, их неспособность к самоидентификации и легкость изменения первоначальной позиции по команде из Вашингтона.

Все эти высказывания напоминают того Медведева, который стал на защиту российских граждан в 2008 году. А вот вывод, согласно которому зампред Совбеза предлагает ждать смены власти на Украине, больше похож на ставшее уже классическим «Денег нет, но вы держитесь».

Эксперт уверен, что «терпеть», пока в Киеве появится адекватный президент, нет никакого смысла. Напротив, надо начинать действовать, чтобы прекратить смерти на Донбассе, наглые действия ВСУ, захвативших на днях представителя ЛНР в СЦКК. По мнению Сальникова, на Украину пора отправлять людей, которые смогут действовать быстро и решительно, помогут свалить действующую власть и заменить ее новой, как это уже дважды проделывали США. По мнению Сальникова, Медведев либо действительно готов терпеть еще долгие годы, либо просто скрывает истинные цели России под своими заявлениями о необходимости ожидания.

Вам может понравиться

Армения обстреляла колонну спецтехники, сопровождаемую российскими миротворцами

В минувшую среду автоколонна со строительной техникой из Азербайджана была обстреляна армянскими военнослужащими, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на Минобороны РФ. В результате инцидента пострадавших не оказалось, однако он в

Юшков заявил, что новая идея Евросоюза приведёт к глобальному энергетическому кризису

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что в Европе подготавливается инициатива, которая только ухудшит ситуацию с газом. Как заявляет Юшков, энергокризис в ЕС произошёл из-за действий самой
  • Анна
  • 13.10.2021
  • читать 1 минуту

На “Российской энергетической неделе” президент Путин ответил на вопрос о гонке вооружений

Россия вынуждена создавать новейшие виды вооружений из-за действий Соединенных Штатов. При этом она не злоупотребляет положением страны, имеющей в своем распоряжении уникальное гиперзвуковое оружие, в отличие от США, заявил президент
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |