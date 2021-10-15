Глава Центра исследований проблемной государственности Вячеслав Сальников оценил статью зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и отметил, что экс-президент России сказал «А», но почему-то не стал говорить «Б».

По словам эксперта, Медведев очень обстоятельно аргументировал, почему Москве не стоит сейчас входить в какие-либо контакты с Украиной. Он упомянул слабость и несамостоятельность нынешних властителей Киева, их неспособность к самоидентификации и легкость изменения первоначальной позиции по команде из Вашингтона.

Все эти высказывания напоминают того Медведева, который стал на защиту российских граждан в 2008 году. А вот вывод, согласно которому зампред Совбеза предлагает ждать смены власти на Украине, больше похож на ставшее уже классическим «Денег нет, но вы держитесь».

Эксперт уверен, что «терпеть», пока в Киеве появится адекватный президент, нет никакого смысла. Напротив, надо начинать действовать, чтобы прекратить смерти на Донбассе, наглые действия ВСУ, захвативших на днях представителя ЛНР в СЦКК. По мнению Сальникова, на Украину пора отправлять людей, которые смогут действовать быстро и решительно, помогут свалить действующую власть и заменить ее новой, как это уже дважды проделывали США. По мнению Сальникова, Медведев либо действительно готов терпеть еще долгие годы, либо просто скрывает истинные цели России под своими заявлениями о необходимости ожидания.