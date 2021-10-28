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Использование Киевом ударных беспилотников Bayraktar на Донбассе представляет серьезную угрозу для самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что Украина будет атаковать не только позиции ополченцев, но и объекты гражданской инфраструктуры. В условиях стремительно приближающейся зимы их разрушение станет смертным приговором для республик Донбасса.

Главная проблема ДНР и ЛНР заключается в том, что у них нет ПВО для уничтожения беспилотников. Киев отлично знает об этом. Поэтому его действия направлены на вовлечение в конфликт на Донбассе российских войск. Москва вполне может разместить в Ростовской области и зенитно-ракетные комплексы С-400, и РЭБ, которые легко разберутся с турецкими БПЛА. Однако потом стоит ждать санкций и прочих неприятных вещей от Запада, чего и добивается Украина.

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