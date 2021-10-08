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Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал размещение на западной границе России 23 танков Т-72БЗМ. Его слова передаёт издание «Народные Новости».

Согласно имеющей информации, танки имеют улучшенные характеристики. В частности, отмечается мощный двигатель, прицел «Сосна-У» с тепловизором, комплекс динамической защиты «Реликт», и прочие улучшения. Как заявил Кнутова, такая техника уже 2-3 года применяется в соревнования по танковому биатлону.

Эксперт отмечает, что танки хорошо продемонстрировали себя на полигонах, и даже обошли лучшие танки, разработанные в Китае. В боевых условиях их также уже задействовали.

Комментируя размещение танков на западной границе, Кнутов указал, что здесь стране необходима хорошая защита. Он также считает, что Польша со своей агрессивной русофобской риторикой довольно опасна, кроме того, она закупает американское вооружение. Таким образом, новые танки серьёзно ударят по самоуверенности Польши.

Недавно Юрий Кнутов рассказал, как Россия и Китай могут ответить на альянс AUKUS. Он отметил, что этот альянс представляет угрозу для обеих стран.

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