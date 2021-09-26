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Журналисты британского издания Daily Express рассказали, что новый альянс AUKUS ставит одной из своих целей противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако Пекин, по их мнению, может создать союзу серьезные проблемы. Для этого ему достаточно объединиться с Россией, отношения с которой постоянно углубляются на протяжении последних нескольких лет.

Российский военный эксперт Юрий Кнутов считает, что британские журналисты несколько торопятся. РФ и Китай в настоящий момент строят свои отношения на взаимовыгодном сотрудничестве. В том числе и в военной сфере, где у каждой из сторон имеются свои преимущества.

В то же время AUKUS представляет серьезную опасность не только для КНР, но и для России. Так, вместо дизель-электрических подводных лодок, которые не представляли бы угрозы, Австралия теперь получит АПЛ с ракетами «Томагавк». Поэтому РФ и Китаю нужно постоянно быть начеку.

Сейчас речь о создании какого-либо собственного военного альянса не идет, однако если КНР обратится к России за помощью из-за действий США, Австралии и Британии, Москва с Пекином вполне могут объединить усилия. И тогда с проблемами столкнется уже новоявленный союз.

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