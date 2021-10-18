читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские инженеры неоднократно попадались на использовании технологий других государств, поэтому и свои новые гиперзвуковые ракеты они вполне могли «срисовать» у России, считает военный эксперт Сергей Хатылев. Он также отмечает, что даже в этом случае Пекину не удастся превзойти РФ.

Аналитик напомнил, что Китай еще в прошлом году тестировал гиперзвуковой боезаряд, однако тогда что-то пошло не так. Недавние испытания завершились более удачно. Ракета хоть и не попала в цель, но и никаких сбоев при ее запуске не произошло.

По мнению Сергея Хатылева, китайские технологии не достигли уровня, при котором можно создавать гиперзвуковое оружие. Поэтому не исключено, что они воспользовались российскими решениями. В любом случае ракете Китая предстоит еще долгий путь к поступлению на вооружение НОАК.

Эксперт также отметил, что главной проблемой любого китайского оружия является низкое качество, поэтому обойти Россию в сфере разработки гиперзвуковых и баллистических ракет у него не выйдет никогда.

Вам может понравиться

Пентагон заказал сверхзвуковой беспилотник с приглушенным звуковым ударом

Пентагон заказал в компании Exosonic создание сверхзвукового беспилотного аппарата, который станет основой для ряда как военных, так и гражданских проектов. Представители стартапа заявляют, что это будет малошумный БПЛА, который идеально

Немецкое издание Junge Welt заявило, что Путин не виноват в энергетическом кризисе в ЕС

Немецкое издание Junge Welt заявило, что виновной в росте цен на газ является вовсе не Россия. Как заявляет журналист издания, причина того, что газ так резко и сильно подорожал, заключается
  • Анна
  • 17.10.2021
  • читать 1 минуту

Третьяков: Война между РФ и Украиной начнется, если Киев перейдет линию разграничения на Донбассе

Вероятность войны между Россией и Украиной весьма высока, однако Москва никогда не начнет боевые действия первой. Она лишь может вмешаться, если Киев решится на полномасштабное наступление в Донбассе, уверен политолог
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 18 октября – пасмурно, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 18 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 18 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 18 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C |