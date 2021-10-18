Китайские инженеры неоднократно попадались на использовании технологий других государств, поэтому и свои новые гиперзвуковые ракеты они вполне могли «срисовать» у России, считает военный эксперт Сергей Хатылев. Он также отмечает, что даже в этом случае Пекину не удастся превзойти РФ.

Аналитик напомнил, что Китай еще в прошлом году тестировал гиперзвуковой боезаряд, однако тогда что-то пошло не так. Недавние испытания завершились более удачно. Ракета хоть и не попала в цель, но и никаких сбоев при ее запуске не произошло.

По мнению Сергея Хатылева, китайские технологии не достигли уровня, при котором можно создавать гиперзвуковое оружие. Поэтому не исключено, что они воспользовались российскими решениями. В любом случае ракете Китая предстоит еще долгий путь к поступлению на вооружение НОАК.

Эксперт также отметил, что главной проблемой любого китайского оружия является низкое качество, поэтому обойти Россию в сфере разработки гиперзвуковых и баллистических ракет у него не выйдет никогда.