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Обозреватель портала 19FortyFive Брент Иствуд рассказал о недостатках российского бомбардировщика Ту-160М.

По словам эксперта, Ту-160 ещё до окончания холодной войны считались одними из лучших в мире, но с тех пор им потребовалась модернизация. Согласно имеющейся информации, этот самолёт недавно был модернизирован и к его названию добавили приставку М. Он получил обновлённые двигатели NK-32-02AX и возможность нести крылатые ракеты-невидимки. Всего самолёт может нести 12 таких ракет.

Однако эти улучшения обозреватель портала не считает значимыми. По его словам, полёт на Ту-160М всё ещё обходится в значительную сумму, а топлива тратится на полёт слишком много. Кроме того, обслуживать его довольно непросто. Также самолёт достаточно большой, и потому он весьма заметен в качестве цели. Защита у самолёта довольна слаба, потому ему требуется сопровождение истребителей.

В настоящее время стоит вопрос об использовании для Ту-160М скрытого покрытия, что позволит самолёту стать менее заметным. Эксперт отмечает, что если это будет реализовано, то подобная модернизация будет весьма значимой.

Недавно в США заявили, что бомбардировщик Ту-160 является копией их самолёта B-1. Несмотря на то, что между самолётами есть сходство, они разрабатывались для разных задач.

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