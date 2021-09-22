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В американском информагентстве The National Interest решили изучить вопрос о происхождении стратегического бомбардировщика Ту-160, разработанного в эпоху СССР.

Данный боевой самолет все еще находится на вооружении российских ВКС и представляет серьезную угрозу для США. При этом некоторые эксперты считают, что советские конструкторы украли наработки у американских специалистов, создавших бомбардировщик B-1. Однако, несмотря на схожесть данных воздушных судов, они выполняют разные функции. Они похожи друг на друга, так как в них использовались передовые на тот момент времени технологии.

После вторжения СССР в Афганистан американцам потребовался сверхзвуковой бомбардировщик, способный проходить сквозь защиту ПВО противника, летя на низкой высоте. Специально для этого его оснастили механизмом управления LARC, а целиком подвижно у него только горизонтальное оперение. Ту-160 при этом обладает гораздо большей дальностью полета, так как предназначен именно для нанесения стратегических ядерных ударов.

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  • 22.09.2021
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