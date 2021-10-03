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Виктор Суслов, экс-глава Минэкономики Украины, отметил, что киевские власти рискуют благополучием украинцев, поставляя добываемый в стране газ европейским государствам.

Согласно его словам, в украинские хранилища было закачено 18 миллиардов 700 миллионов кубометров газа, добытого на собственных месторождениях. Этого не хватит, чтобы удовлетворить все потребности Украины в зимний период времени, однако будет достаточно для прохождения опасного периода в январе-феврале в случае нехватки угля на ТЭЦ.

Однако данные запасы предназначены для продажи за рубеж, поэтому и хранятся в западной части страны. Чтобы обогревать украинцев, власти Киева берут газ из ГТС, а собственное «голубое топливо» продают в ЕС за большие деньги. Суслов отметил, что это наиболее «подлая схема» киевских властей, которая в текущем сезоне может сильно ударить по простым гражданам.

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