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Бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что полностью игнорировать Россию нельзя, однако для того, чтобы восстановить с ней отношения, нужны определённые условия.

Также Ставридис отметил, что угрозу со стороны Китая без учёта роли России рассматривать нельзя. Он отметил, что в России в настоящее время сокращается население, а экономика является недиверсифицированной, однако страна имеет ядерный арсенал, который может уничтожить планету. Также Ставридис высказался насчёт Путина, назвав его умным тактиком, который имеет большой аппетит к риску.

Среди условий, которые требуется создать для восстановления отношений с Россией, Ствридис отметил усиление бдительности НАТО в Арктике, назвав этот регион спорным, а также продолжение санкций против России. Кроме того, он отметил необходимость усиления киберзащиты, членство Грузии и Украины в НАТО, а также проведение в этих странах военного обучения. Также следует оказывать противодействие провокациям РФ в Балтике и Черноморском регионе.

Недавно экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил, что у Украины и Грузии нет шансов вступить в НАТО в ближайшие 10 лет. Он отметил, что НАТО ещё в 2008 году пообещал этим странам вступление и теперь вынужден поддерживать эту идею.

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