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В ближайшие 10 лет Украина и Грузия точно не станут участниками Североатлантического альянса, уверен экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм. Он отметил, что НАТО пообещал этим двум странам вступление в 2008 году и сейчас просто вынужден поддерживать данную идею на плаву.

В Альянсе считают, что если не продолжать делать оптимистические прогнозы о североатлантическом будущем Тбилиси и Киева, то Москва воспримет это по своему. И существенно усилит давление на соседние государства. Именно поэтому политики все обещают, хотя и сами знают, что ни Грузии, ни Украине ничего в ближайшее десятилетие на светит.

Грэм также прокомментировал заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании РФ и предположил, что это не более, чем риторика. Которая не имеет ничего общего с реальностью. На деле же НАТО отлично понимает важность возобновления дипломатических отношений с Москвой.

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