Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-депутат Верховной Рады Украины Валерия Заружко считает, что Украине нечего дать НАТО в обмен на вступление в Альянс.

Согласно заявлению Заружко, в переговорах задействованы Россия, США, Германия и Франция. Украина в этом не участвует, что указывает на то, что Киев в этом вопросе является всего лишь объектом диалога.

Экс-депутат также заявляет, что Украина – большая страна и потому взамен на вступление в НАТО ей следовало бы что-нибудь предложить, однако предлагать нечего. Таким образом, со стороны Киева будет весьма самонадеянно говорить о вступлении в НАТО. В итоге страна может получить только на защиту.

Кроме того, Заружко указала, что многие страны, в том числе и ключевые, имеют позицию, согласно которой Украине в НАТО на данный момент не место.

Ранее мы сообщали, что США доставили в Украину новую партию противоракетных комплексов Javelin. Как предположили журналисты, так США пытаются дать откуп за отказ принимать страну в НАТО.

Вам может понравиться

Польша собирается увеличить до 10 тысяч военных на границе с Белоруссией

Власти Польши собираются увеличить численность военнослужащих, которые находятся на охране границы с Белоруссией от нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.
  • Анна
  • 25.10.2021
  • читать 1 минуту

Армия обороны Израиля не комментирует сообщения о ракетных ударах по Сирии

Армия обороны Израиля отказалась давать комментарии о ракетном обстреле позиций правительственных сил Сирии и проиранских формирований. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, которое отправляло запрос в пресс-службу ЦАХАЛ. «Мы не

Житель Иркутска зарезал двух мужчин за нецензурные высказывания в адрес его жены

Сотрудники управления СК РФ по Иркутской области сообщили о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего мужчины и связанного с двойным убийством. Данное преступление было совершено в конце осени
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 9 °C |