Экс-депутат Верховной Рады Украины Валерия Заружко считает, что Украине нечего дать НАТО в обмен на вступление в Альянс.

Согласно заявлению Заружко, в переговорах задействованы Россия, США, Германия и Франция. Украина в этом не участвует, что указывает на то, что Киев в этом вопросе является всего лишь объектом диалога.

Экс-депутат также заявляет, что Украина – большая страна и потому взамен на вступление в НАТО ей следовало бы что-нибудь предложить, однако предлагать нечего. Таким образом, со стороны Киева будет весьма самонадеянно говорить о вступлении в НАТО. В итоге страна может получить только на защиту.

Кроме того, Заружко указала, что многие страны, в том числе и ключевые, имеют позицию, согласно которой Украине в НАТО на данный момент не место.

Ранее мы сообщали, что США доставили в Украину новую партию противоракетных комплексов Javelin. Как предположили журналисты, так США пытаются дать откуп за отказ принимать страну в НАТО.