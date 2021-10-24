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Несмотря на недавнее заявление о временном прекращении поставок военной помощи Украине, США привезли в Киев на транспортном самолете очередную партию противоракетных комплексов Javelin. Журналисты киевского издания Strana.ua предполагают, что это своеобразные «отступные» за отказ принимать государство в Североатлантический альянс.

Напомним, что после заявления о приостановке поставок киевские власти буквально взвыли, обвиняя США в нежелании помогать Украине «защищать Европу». Однако военная помощь снова поступила. На данный момент Вашингтон отправил в Киев уже 65 ПТРК Javelin.

«Я не понимаю эйфории наших властей по поводу таких поставок. Как будто нашим военным каждый день приходится уничтожать вражеские танки», — прокомментировал новость о «Джавелинах» один из читателей киевских СМИ.

Мнения самих журналистов разделились. Одни называют поставку ПТРК очередным достижением Киева, а другие утверждают, что США задействовали простой принцип «вместо НАТО – держи гранату».

Читатели же недоумевают, зачем Украине вообще нужны такие комплексы, если ними не с кем воевать. Скорее всего, пишут они, заряды ПТРК расстреляют на одном из полигонов и на этом все закончится.

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