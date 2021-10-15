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Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал о последствиях прекращения диалога между Киевом и Москвой. Об этом сообщает «Лента.ру».

Согласно его заявлению, ситуация, когда лидеры двух стран прекращают между собой любое общение, может стать критической. В итоге это может привести к войне в Донбассе. Это же, в свою очередь, способно привести к краху Украины.

Журавко отметил, что Россия долгое время терпела издевательства со стороны Украины и теперь определилась, как вести себя с Киевом и политическим бомондом. Бывший депутат напомнил о недавней статье Дмитрия Медведева. По его мнению, статью можно считать заявлением о разрыве политических связей между двумя странами.

Также Журавко предположил, что Россия попытается сохранить Украину, однако больше не будет вести с ней диалог.

Ранее мы сообщали, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал руководство страны подождать, пока у Украины не появится адекватная власть. Сейчас же, по его словам, с Киевом нет смысла вести диалог.

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