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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина, касающееся вступления Украины в НАТО. Его слова передаёт РИА Новости.

Как сообщается, недавно Остин побывал в Киеве с рабочим визитом, в рамках которого заявил, что у третьих стран нет права вето на вступление Украины в Альянс. Согласно предположению Джабарова, Остин сделал такое заявление ради успокоения Киева. Он считает, что ни одна из стран НАТО не хочет видеть Украину в своих рядах, так как от неё исходят только проблемы.

Кроме того, Джабаров указал, что Остин высказался не по своей теме, имеющей отношение к обороне и безопасности, а насчёт взаимоотношений между странами.

«Он может говорить что угодно, он забыл, что он – министр обороны, а не дипломат, делает заявление, которое не по его статусу», – заявил Джабаров.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил о том, что европейские страны не собираются спонсировать вступление Украины в ЕС. Он указала на то, что Украина за 30 лет независимости не смогла пройти тот же путь, что и Польша.

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