Европейские государства, на которых базируется экономика ЕС, не считают нужным принимать Украину в свои ряды, уверен немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии каких-либо четких сроков вступления страны в Евросоюз.

Так, Зеленский заявил, что Киев перестал задавать ЕС вопросы о сроках, так как Брюссель все равно не дает никакой конкретики. Рар отметил, что Евросоюз все делает правильно. Украина за 30 лет независимости не сумела пройти такой же путь, как к примеру, Польша, чтобы стать частью объединенной Европы. Также она не усвоила многочисленные уроки от ЕС и может забыть о вступлении навсегда.

Политолог отмечает, что Украину все же поддерживают прибалтийские государства и уже упомянутая Польша. Однако они хотят видеть Киев в Евросоюзе только ради собственных политических целей. Влиятельные же страны – Германия, Голландия и Франция, – предпочитают соблюдать все критерии вступления в ЕС, под которые Украина совершенно не подходит.