Президент Украины Зеленский, который на все лады расхваливал покупку страной британского ледокола, выставил себя на посмешище всему свету, уверен политолог Владимир Корнилов. Он пояснил, что Великобритания дважды обманула Киев в ходе этой сделки.

Ледокол James Clark Ross давно списан, причем Лондон уже собирался продавать его по цене металлолома, когда под руку подвернулась Украина. Она купила никуда не годный корабль за 5 миллионов долларов, но на этом злоключения гордого этой сделкой Зеленского отнюдь не закончились.

Кроме того, Украине придется привести ледокол в нормальное состояние, причем на обслуживание потребуется выделить еще 10 миллионов долларов. В результате получается, что Киев приобрел потрепанный корпус с мотором за сумасшедшие для страны деньги. Все остальное оборудование, обеспечивающее жизнеспособность судна, срезали на британском заводе, что показали на видео.

Корнилов напомнил, что во время визита в Одессу Зеленский произнес пафосную речь о своих достижениях. Однако она стала всего лишь оправданием за приобретение списанного и совершенно бесполезного судна.