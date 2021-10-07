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Денис Лозинский, российский представитель на заседании Генассамблеи ООН, решил ответить на обвинения со стороны украинского внешнеполитического ведомства в адрес РФ, которая якобы нарушила Будапештский меморандум, «оккупировав» Крым.

Согласно его словам, в положениях соответствующего соглашения не указываются обстоятельства, возникшие в результате факторов социально-экономической и внутренней политики. Он добавил, что Москва не обязана была принуждать украинские регионы продолжать находиться в составе государства, идя против воли местного населения.

Представитель РФ также назвал беспочвенными все обвинения украинских дипломатов в нарушении договора касательно гарантирования Украине безопасности. Лозинский считает все подробные высказывания частью пропаганды, направленной против России. В СМИ напоминают, что меморандум был подписан около 27 лет и связан с ядерным разоружением Украины.

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