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В Германии грядет реформа армии, в ходе которой численность Вооруженных сил будет уменьшена с 203 до 183 тысяч человек. Такие планы вызвали возмущение в Бундесвере, пишет издание Die Welt.

Авторы публикации отмечают, что правительственная коалиция долго не могла согласовать все вопросы, связанные с реформами в армии. Однако в отличие от других проблем, по которым СДПГ, демократы и партия «Зеленых» не могут найти точки соприкосновения, с уменьшением численности войск согласились все стороны.

Не нравится это только Бундесверу. Он понимает, что сокращение повлечет за собой уменьшение суммы выделяемых на армию средств. Это в свою очередь приведет к снижению боеспособности ВС и обороноспособности страны. Кроме того, армия не сможет должным образом выполнять боевые и прочие задачи, поставленные перед ней Североатлантическим альянсом.

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