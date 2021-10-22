В Австралии были подведены итоги конкурса «Мисс Вселенная – Австралия». Об этом рассказывает Daily Mail.

Как отмечается, титул был присуждён 27-летней Дарье Варламовой. Дарья родом из Брянска, но в возрасте восьми лет она уехала с семьёй в Австралию.

В конкурсе Дарья участвует уже не в первый раз. Впервые она приняла участие в конкурсе ещё в то время, когда ей было 19 лет, но победить ей не удалось. В 2020 году она заняла четвёртое место.

Конкурс уже второй раз проводится удалённо в связи с коронавирусом. О результатах Дарья узнала, когда находилась дома, и, по её словам, она сразу же позвонила своей бабушке, живущей в России. В дальнейшем её ждёт участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдёт в Израиле.

Помимо этого, в настоящее время она учится на психотерапевта. В 2015 году Дарья закончила университет.

Недавно жительница Иркутска похвасталась своими длинными волосами до пола. По её словам, она перестала стричься в пять лет.