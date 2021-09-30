Жительница Иркутска Анжелика Баранова, которая не стриглась 23 года, продемонстрировала свой результат и рассказала, как ей удалось добиться такого состояния волос. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Согласно рассказу Барановой, она перестала стричь волосы в пять лет. Она объяснила это тем, что у неё всегда были красивые волосы. Нарочно она их не отращивала.

За своими волосами девушка ухаживает минимально – моет их дважды в неделю простым шампунем и использует кондиционер. Сушит волосы она естественным путём, а затем тщательно расчёсывает.

Анжелика отметила, что порой такая длина волос – до самых пяток, доставляет ей неудобства. Но, по её словам, это стоит радости, которую она получает, когда смотрит на свои волосы. Она и её семья уверены, что длинные волосы выглядят красиво.

Недавно врачи рассказали, как избежать выпадения волос после коронавируса. Как было отмечено, волосы могут начать выпадать даже спустя несколько недель после излечения от инфекции.