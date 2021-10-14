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Олег Волошин, украинский парламентарий, опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке» сообщение, в котором отметил, что киевские власти будут вынуждены «ползти на коленях» в Кремль из-за дефицита угля в стране.

Ранее представители «Центроэнерго» заявили, что у них имеется топливо только на несколько суток. Комментируя данную ситуацию, украинский народный избранник напомнил, что ранее Иван Баканов, руководитель СБУ, «пафосно» рассказывал о том, что Украина оказалась зависимой от РФ из-за действий Виктора Медведчука, якобы договаривавшегося о поставках угля из Донбасса. Теперь же ему придется «ползти» в Россию, чтобы украинцы не остались без тепла и электричества, считает Волошин.

Недавно Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, потребовала арестовать Медведчука. Его обвиняют в том, что с территорий ДНР и ЛНР поставлялся уголь на украинские электростанции в период с 2014 по 2015 годы. Политик заявил, что эти обвинения являются ложными.

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