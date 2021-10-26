Юрий Швыткин, российский парламентарий, предупредил о том, что агрессивные шаги Североатлантического альянса по отношению к России могут стать причиной катастрофы.

Ранее состоялась встреча глав военных ведомств стран-участниц НАТО, на которых обсуждалась стратегия по отражению потенциального вторжения со стороны РФ. Генсек блока Йенс Столтенберг указал на необходимость реализации комплекса оборонительных мер на «увеличивающуюся российскую угрозу», а Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Минобороны ФРГ, заявила, что альянс готов применить ядерные ракеты.

Народный избранник отметил, что своими действиями НАТО лишь увеличивает пропасть, возникшую между Москвой и Брюсселем. Он также указал на то, что альянс ведет политику двойных стандартов – сначала он призывает РФ к диалогу, а потом сам обрывает с ней все контакты.