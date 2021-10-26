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Депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинцев подготовиться к голоду и болезням. Сообщение депутата было опубликовано на его странице в Facebook.

Согласно его заявлению, некоторое время назад перестала работать Славянская ТЭС. Причиной этому стало отсутствие топлива. Кива указал, что на станции есть два блока и сейчас они оба не работают.

По его словам, это станет началом катастрофы и страна скоро с ней уже столкнётся. Затем, как указал депутат, украинцев ждёт холод и голод, а впоследствии болезни и смерть.

Отмечается, что некоторое время назад «Укрэнерго» сообщила о плохой ситуации с запасами угля – сырья в 3,9 раза меньше, чем требуется, а на ряде станций его и вовсе осталось на несколько дней.

Недавно Илья Кива заявил, что из-за “наглой” внешней политики Зеленского стране грозит развал. Он считает, что сейчас Киев стоит на пороге всеобщего бойкота.

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  • 24.10.2021
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