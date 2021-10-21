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Андрей Картаполов, российский парламентарий и генерал-полковник, отметил, что высказывание Реджепа Эрдогана, турецкого лидера, о «горстке» стран, победивших во Второй мировой войне, не может не настораживать.

Согласно его словам, не следовало проигрывать в том конфликте и неправильно выбирать союзников, так как никто тогда не заставлял водить дружбу не с теми странами. Однако народный избранник добавил, что нельзя обходиться без таких государств, как Турция, при решении вопросов международного характера. Именно для этого и были созданы различные политические площадки.

Российский генерал отметил, что Совбез ООН является главным фактором стабильности на всей планете. Картаполов напомнил, что если бы он отсутствовал в ходе Карибского кризиса, то в мире могла начаться ядерная война. Поэтому не стоит сомневаться в легитимности данного международного института.

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