Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказался насчёт заявлений США о кибератаках «российских хакеров».

Как сообщается, недавно сенаторы США Чак Грассли и Джони Эрнст заявили, что необходимо обеспечить безопасность сельскохозяйственного сектора страны. Угроза исходит, по их словам, от «российских хакеров».

Согласно мнению Белика, заявления сенаторов США «не выдерживают никакой критики». Он отметил, что это смешно, но при этом пугает своей нелепостью. Такой фарс, как считает Белик, уже стал традиционным. Он также отметил, что США пытаются устрашить собственных жителей страны, и для этого задействуют «врага извне», подходящего для того, чтобы обвинять во всех бедах.

В дальнейшем, как предположил Белик, американцы будут искать «русский след» в кукурузных хлопьях.

Недавно бывший ведущий инженер Пентагона Николя Шайан заявил, что Китай уже победил США в киберпространстве. Он отметил разработки Китая в области искусственного интеллекта и его внедрения в вооруженные силы.